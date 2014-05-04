4 травня на Майдані очікуються масштабні провокації: бойовики підуть на захоплення будівель - ЗМІ

Координатори Майдану повідомляють про можливі провокації 4 травня і закликають українців не виходити на Віче.

Про це повідомляє Прес-центр Майдану.

"Маємо інформацію від координаторів груп в соцмережах, що за розміщення оголошення про проведення Віче на Майдані 4 травня невідомі особи пропонують по 1000 грн за одне оголошення", - пишуть вони.

Також прес-центр повідомляє, що завтра на Майдані очікуються масштабні провокації з задіяними в них бойовиками.

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"Інше джерело повідомляє, що завтра з Майдану має виокремитися группа спеціально підготовлених та завчасно приведених на територію Майдану, бойовиків в кількості 500-800 людей. Ці бойовики мають завдання організувати захоплення урядових будівель зі зброєю в руках та коктелями молотова. Картинка має виглядати так, що це, ніби, активісти Майдану, які незадоволені діями чинної влади пішли на штурм урядових установ. Такі дії мають на меті паралізувати роботу центральних органів державної влади в Україні в період проведення АТО на Сході та на Півдні. В чиїх інтересах такий параліч - думайте самі. Будьте уважні та обережні, уникайте залучення до провокаційних штурмів.", - йдеться в повідомленні.