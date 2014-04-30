Харківський Євромайдан скасував мітинг 1 травня через можливі провокації сепаратистів

Про це у Facebook написав один з координаторів харківського Євромайдану, громадський активіст Дмитро Пилипець.

«Харківський Євромайдан закликає людей не виходити 1 травня на мітинги, щоб не допустити кровопролиття», - зауважив Пилипець.

Він наголосив, що на початку травня в Харкові можуть відбутися масштабні провокації з метою дестабілізації ситуації в місті.

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«Тоталітарний режим Росії вже окупував Крим, розв'язав терористичну війну на Донеччині та Луганщині. На початок травня Путін та його місцева агентура запланували подібні масштабні провокації в Харкові з метою поширити дестабілізацію на наші терени. Задля того, щоб уникнути кровопролиття та жертв, Харківський Євромайдан звертається до всіх жителів Харкова та області не вестись на провокативні заклики та не виходити на мітинги 1 травня», - наголосив Пилипець.

Активіст підкреслив, що заклик на мітинг 1 травня - це провокація.

Водночас у групах Антимайдану в соціальних мережах поширюються заклики вийти 1 травня о 12.00 на площу Свободи в Харкові та провести масштабний мітинг прихильників федералізації.