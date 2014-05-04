На Донеччині українські військові на 4 БТРах зруйнували барикаду терористів

На шляху між містами Краматорськ та Дружківка, Донецької області, 4 БТРи Збройних Сил України деблокували ще одну зведену екстремістами барикаду.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

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" Внаслідок дій військових, озброєні терористи розбіглися. Постраждалих немає, - йдеться в повідомленні. - Колона БТРів Збройних Сил України прослідувала далі до місця призначення".