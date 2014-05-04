На Донеччині українські військові на 4 БТРах зруйнували барикаду терористів
01:31, 04 травня 2014Політика
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У Міноборони повідомили про ліквідацію ще однієї барикади на Донеччині.
Військові зруйнували ще одну барикаду терористів
На шляху між містами Краматорськ та Дружківка, Донецької області, 4 БТРи Збройних Сил України деблокували ще одну зведену екстремістами барикаду.
Про це повідомляється на сайті Міноборони України.
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" Внаслідок дій військових, озброєні терористи розбіглися. Постраждалих немає, - йдеться в повідомленні. - Колона БТРів Збройних Сил України прослідувала далі до місця призначення".
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