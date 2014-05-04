РНБО: Нацгвардія відбила штурм військкомату в Луганську

Бійцям Національної гвардії України вдалося відбити штурм військкомату №3035 в Луганську проросійськи налаштованими озброєними людьми в камуфляжі, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій, передає Телеграф.

"Серед наших хлопців один поранений, але атака відбита", - сказав він в ефірі "5 каналу" в суботу ввечері. Парубій нагадав, що в суботу була зроблена спроба штурму військкомату, де знаходиться підрозділ Національної гвардії.

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За його словами, терористи вимагали від військовослужбовців здати зброю. "Але нацгвардейці чітко повідомили, що зброю ніхто здавати не буде, після цього відбувся бій і гвардійці відбили атаку", - розповів секретар РНБО.