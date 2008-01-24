У ПР вважають, що Тимошенко підставили

Радники з юридичних питань підвели голову Уряду, а грамотне роз`яснення міністра трохи запізнилося в часі. Так вважає регіонал Сергій Ківалов, повідомляє його прес-служба. “Виникла ситуація, коли громадяни, керівники приватних організацій і особливо посадовці органів влади можуть сприйняти саме первинну, вирвану з контексту заяву Прем`єр-міністра, рекомендацію як керівництво до дії».

Йдеться про вчорашню заяву Юлії Тимошенко: «Ми сьогодні, щоб захистити наші митні, податкові адміністрації і інші органи, які зобов`язані збирати податки, прийняли спеціальну ухвалу, яка дає свободу і право на основі Конституції України не виконувати свідомо злочинні рішення судів».

Ківалов нагадав, що судові ухвали виносяться не від імені того або іншого судді, а ім`ям України, і є обов`язковими до виконання на всій території України. «Причому Кримінальний Кодекс України містить спеціальну статтю, 382-у, про відповідальність саме за невиконання рішень судів». Для громадян це - позбавлення волі на термін до трьох років, а для посадовців – до п`яти.

«Втішно, що можновладці крок за кроком починають усвідомлювати, що незалежність судової влади – це щось одне, а видача їй індульгенції на безконтрольність і безвідповідальність – це щось інше, - заявив Ківалов.- Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Але хотілося б все ж таки побачити якісь відчутні плоди цього прозріння: наприклад, у вигляді політичної волі парламентської більшості на завершення реформи законодавства про судовий устрій, або розблокування роботи Вищої ради юстиції».

Разом з тим депутат підкреслив, що право на оскарження свідомо неправосудних рішень в апеляційних інстанціях не означає індульгенції для чиновників, які умисне відмовляться виконувати чинні судові рішення. Такий чиновник «ризикує сам бути звинуваченим в скоєнні злочину», - підкреслює Кивалов.