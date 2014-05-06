Луганська міськрада закликає не брати участь у масових акціях
02:30, 06 травня 2014Політика
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Виконавчий комітет Луганської міськради закликає усі політичні партії і громадські організації міста не брати участь у мітингах і пікетах.
Луганська міськрада закликає не брати участь у масових акціях / REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби міської ради Луганська.
«Щоб уникнути сутичок, подальшої ескалації конфлікту і не допустити людських жертв закликаємо утриматися від проведення масових заходів, мітингів і пікетів, – йдеться у повідомленні Луганської міськради.
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У понеділок президія Луганської обласної ради вирішила підтримати проведення референдуму про статус регіону 11 травня.
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