Луганська міськрада закликає не брати участь у масових акціях

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міської ради Луганська.

«Щоб уникнути сутичок, подальшої ескалації конфлікту і не допустити людських жертв закликаємо утриматися від проведення масових заходів, мітингів і пікетів, – йдеться у повідомленні Луганської міськради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУ Луганську сепаратисти оголосили референдум, облрада ухвалила чергову "заяву"

У понеділок президія Луганської обласної ради вирішила підтримати проведення референдуму про статус регіону 11 травня.