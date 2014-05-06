Турчинов призначив Пушнякова командувачем Сухопутних військ

12:35, 06 травня 2014
Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив генерал-лейтенанта Анатолія Пушнякова командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Анатолій Пушняков / mil.gov.ua

Відповідний указ розміщений на президентському сайті.

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня тодішній президент Віктор Янукович звільнив генерал-полковника Генадія Воробйова з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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