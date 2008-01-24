Російські ЗМІ: RosUkrEnergo надіслала Тимошенко чорну мітку

Вчора Юлія Тимошенко висунула ультиматум, пише російське видання «Газета». Йдеться про вчорашню заяву прем`єра про те, що «прийшов час провести дискусію між Україною і Росією щодо вартості транзиту газу через Україну до Європи» у зв`язку із збільшенням ціни на газ.

Видання називає це четвертою газовою війною Тимошенко, і нагадує, що перші три виграв «Газпром».

Російський монополіст поки не коментує заяву Тимошенко. У офісі компанії лише стисло зауважили, що основним чинником при визначенні ставки транзиту є рівень витрат на транспортування, а докладніші дані про прибутки від транзиту газу як через Росію, так і через Україну є комерційною таємницею, тому і не розкриваються. Відомо, що зараз тариф на транзит російського газу до Європи через Україну складає $1,7 за прокачування 1 тисячі кубометрів на 100 кілометрів. Тобто "Газпром" сплачує Києву близько $3 млрд за транзит до року. Транзит середньоазіатського газу для України коштує дешевше - трохи більше $30 за прокачування 1 тисячі кубометрів на 2,5 тисячі кілометрів. Тобто близько $1,2 за 100 кілометрів.

Таким чином, зауважує Газета, очевидною відповіддю "Газпрома" на дії Юлії Тимошенко може стати збільшення ставок на транзит середньоазіатського газу.

Але вчора компанія RosUkrEnergo розповсюдила зловісну заяву свого прес-секретаря Андрія Кнутова. Він повідомив, що на 23 січня 2008 року обсяги російського газу, поставленого компанією RosUkrEnergo споживачам України, склали більше 1 млрд кубометрів. Кнутов нагадав, що ціна, за якою його купує RosUkrEnergo, складає $314,7 за 1 тисячу кубометрів.

Фактично це чорна мітка Юлії Тимошенко: один необережний рух - і середньоазіатський газ (а "Газпром" законтрактував його цілком) продається за пільговою ціною не Україні, а будь-кому іншому. Тоді $314,7 за 1 тисячу кубометрів стане для України об`єктивною реальністю, пише видання.

Це розуміє президент України Віктор Ющенко. У конфлікті Юлії Тимошенко з "Газпромом" він виступив на російській стороні. Ющенко упевнений, що ресурсів для підняття ціни за транзит газу немає, тому що Росія відповість симетрично.

Розв`язка конфлікту наступить в третій декаді лютого: саме на цей час планується засідання комісії Путін - Ющенко в Москві і візит Юлії Тимошенко в гості до Віктора Зубкова.