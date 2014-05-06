Уряд має намір ініціювати створення муніципальної міліції – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з представниками місцевих влад заявив віце-прем'єр міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

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«Ми вважаємо принциповим створити муніципальну міліцію на місцевому рівні для вирішення питань, пов'язаних із функціонуванням територіальних громад. Це паркування, впорядкування й навіть спільне патрулювання з органами внутрішніх справ», - сказав Гройсман.

Присутні на нараді керівники місцевих органів влади підкреслили, що крім створення муніципальної міліції, місцевій владі потрібно передати більше контрольних функцій над правоохоронними органами.

«Міський голова обирається громадою і начальник міліції міста повинен бути в його підпорядкуванні», - сказав мер Львова Андрій Садовий, зазначивши, що при цьому особливо тяжкі кримінальні злочини мають залишатися на контролі в держави.

У свою чергу міський голова Луганська Сергій Кравченко підтримав львівського колегу, додавши, що начальники міліції на місцях повинні призначатися органами місцевого самоврядування.

«Я вважаю, що не просто має бути муніципальна міліція, а начальник міліції має бути затверджений сесією міської ради. Тоді він не лише генералу підпорядковуватиметься, але й відповідатиме перед сесією і громадою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, реформа місцевого самоврядування почалася в березні 2014 року, коли в уряді була представлена концепція змін із децентралізації влади та розширення повноважень місцевого самоврядування. В рамках реформи регіонам буде надано більше можливостей ухвалювати рішення на місцевому рівні, управляти охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою, гуманітарною сферою тощо.