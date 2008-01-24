Катерина Ющенко з Давоса дорікнула Верховній Раді

Голова Фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО вважає, що роль держави у підтримці благодійників в Україні є недостатньою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після завершення круглого столу з питань благодійництва, організованого Фондом Пінчука у межах Всесвітнього економічного форуму в швейцарському місті Давосі.

На думку К.ЮЩЕНКО, держава має полегшити підприємцям та організаціям умови для благочинної діяльності – це можуть бути податкові пільги, інші стимули і мотивації для того, щоб люди займалися добрими справами.

«Мені здається, що наша Верховна Рада таку законодавчу базу не створила», – сказала К.ЮЩЕНКО.

Водночас голова Фонду «Україна 3000» наголосила, що всі благодійні організації мають спільно працювати в цьому напрямі і слідкувати за тим, щоб у цій сфері не було зловживань.

К.ЮЩЕНКО також висловилася за необхідність розробки системних програм для ефективного використання коштів, спрямованих на благодійність.