Навколо Маріуполя українські силовики встановили 10 блокпостів
10:05, 08 травня 2014Політика
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Навколо Маріуполя українські силовики встановили 10 блокпостів.
Навколо Маріуполя українські силовики встановили 10 блокпостів /REUTERS
Навколо Маріуполя встановлено 10 блокпостів. Блокпости були організовані силами учасників антитерористичної операції. На них чергує міліція та громадські активісти. Про це розповів Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в аеропорту після виїзного засідання Кабміну в Харкові, повідомляє Острів з посиланням на прес-службу МВС України.
«Заворушення, які відбувалися вночі і сьогодні вдень, куповані силами правопорядку», - зазначив він.
Нагадаємо, за словами Арсена Авакова, в наведенні порядку брав участь батальйон міліції спеціального призначення «Азов». Затримано 20 бойовиків, у тому числі - «міністр оборони» самопроголошеної «Донецької народної республіки» Ігор Какидзянов.
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