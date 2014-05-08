Навколо Маріуполя українські силовики встановили 10 блокпостів.

Навколо Маріуполя встановлено 10 блокпостів. Блокпости були організовані силами учасників антитерористичної операції. На них чергує міліція та громадські активісти. Про це розповів Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в аеропорту після виїзного засідання Кабміну в Харкові, повідомляє Острів з посиланням на прес-службу МВС України.

«Заворушення, які відбувалися вночі і сьогодні вдень, куповані силами правопорядку», - зазначив він.

Нагадаємо, за словами Арсена Авакова, в наведенні порядку брав участь батальйон міліції спеціального призначення «Азов». Затримано 20 бойовиків, у тому числі - «міністр оборони» самопроголошеної «Донецької народної республіки» Ігор Какидзянов.