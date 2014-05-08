Лідер профспілки гірників: Путіну на Донбасі потрібні 9 мільйонів рабів

Російській Федерації необхідний Донбас для того, щоб зробити його жителів рабами. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, повідомляють Новости Донбасса.

Він пояснив, що в сусідній Донецькій області Російської Федерації - Ростовській, вже майже не залишилося шахт, адже вони нерентабельні. Місцеве населення змушене їхати звідти у віддалені куточки Росії. На думку Волинця, така ж доля чекає і Донбас у разі, якщо його приєднають до Російської Федерації, або він оголосить про незалежність.

Читайте такожПолонений бойовиками гірняк розповів про своє викрадення

«Цю зону хочуть перетворити на нове Придністров'я. 9 мільйонів рабів будуть змушені їхати до Росії на роботу. Дії спрямовані на пошук рабів, дешевої робочої сили», - заявив Волинець.