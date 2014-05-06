Більшість росіян вважають загарбання території республік екс-СРСР прийнятним - опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Левада-Центру», які є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи має Росія право приєднувати до себе території колишніх республік СРСР на підставі заяв, що росіяни, які проживають там, можуть або вже зазнають пригноблень і утисків своїх прав, 54% вказали: «Росія має на це право, вона має захищати своїх» (у березні такої думки дотримувалися 58% опитаних).

34% респондентів вважають, що «Росія не має на це прав, але у разі приєднання Криму Росія поводиться гідно і законно, відповідно до норм міжнародного права» (у березні таких було 28%).

Лише 4% опитаних вказали: «Росія не має на це жодного права, дії Росії міжнародним співтовариством не можуть не розглядатися як анексія чужої території і військова інтервенція проти суверенної держави» (місяць тому так відповіли теж 4% опитаних). Важко з відповіддю 8%.

Читайте такожПутін, Сталін, Берія: У Москві вперше за 23 роки провели першотравневу демонстраціюВодночас 35% респондентів вважали за краще б, щоб «південний схід України став частиною Російської Федерації», 25% - «щоб південний схід України став незалежною державою», 21% - «щоб південний схід України залишався частиною України, але одержав велику незалежність від Києва».

Територіальну цілісність України підтримують тільки 6% опитаних, які вказали, що віддали перевагу, «щоб південний схід України залишався частиною України на тих самих умовах, як це було до кризи». 13% важко відповісти.

При цьому 25% респондентів вважають, що якщо населення Донецької або Луганської областей висловиться на незаконному референдумі за вихід зі складу України і входження до складу Росії, то ці області необхідно «безумовно прийняти до складу Росії».

33% опитаних вказали: «скоріше, прийняти до складу Росії», 21% - «скоріше, утриматися від цього кроку», 9% - «безумовно утриматися від цього кроку», 12% важко з відповіддю.

Опитування проведене «Левада-центром» 25-28 квітня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1602 осіб у віці 18 років і старше у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.