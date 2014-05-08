ЗМІ: Радикали знову захопили міськраду Маріуполя, силовики залишають територію

Як повідомляє видання 0629, спочатку проросійські мітингувальники, заведені трьома найбільш активними жінками, рушили в наступ на мерію. Співробітники міліції дали кілька автоматних черг в повітря, і активісти розбіглися врізнобіч. Але було схоже, що вони будуть періодично повторювати свої спроби захопити будівлю.

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О 18.40 над будівлею міськради був знову встановлений прапор сепаратистів.