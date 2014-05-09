У Сєвєродонецьку через погрози провайдер відключив дев'ять українських каналів

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У зв'язку з загрозою фізичної розправи над співробітниками мережі "Ланет", "на вимогу штабу армії південно-сходу м. Сєвєродонецьк" на підставі наказу "народного Губернатора Болотова В.Д.", сьогодні були відключені телеканали: "Інтер", "Україна", "1+1", "ICTV", "СТБ", "Новий канал", "5 канал", "112 Україна", "TVi", - йдеться в повідомленні.

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"Ми розуміємо, що ця вимога прямо порушує чинні закони України, але змушені його виконувати, оскільки існує реальна загроза припинення трансляції всіх телеканалів. Відсутність перерахованих вище каналів, у списку транслоьваних, є тимчасовим заходом...", - зазначили в компанії "Ланет".