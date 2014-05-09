Міліція не вважає себе відповідальною за втечу Фучеджі

Тож міліція не вважає себе відповідальною за втечу цієї людини з-під домашнього арешту, передає ТСН.

Міліціонер, якого підозрюють у співпраці та допомозі терористам, звільнений із правоохоронних органів іще до допиту та втечі з України. Про це доповів журналістам заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. Він зазначив, що затримані та доправлені до Києва лідери екстремістських організацій, що брали участь у подіях в Одесі 2 травня, Давидченко та Долженков.

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Завдання, кажуть у міліції, одесити отримували з-за кордону. Долею ж Дмитра Фучеджі зараз перейматиметься Генеральна прокуратура.

"Що стосується Фучеджі, якого затримала прокуратура, то він також був звільнений з органів внутрішніх справ, і його вже прокуратура затримувала як цивільну особу. Це провадження знаходиться у полі Генеральної прокуратури", - пояснили в МВС.