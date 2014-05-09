Яценюк не довіряє заявам Путіна і очікує провокацій

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу" в четвер увечері.

"Заява Володимира Путіна викликала погане передчуття. Вони говорять одне, а роблять інше. Після цієї заяви я звернувся до правоохоронців посилити заходи безпеки на 9 травня", - сказав Яценюк.

Прем'єр вважає, що росіяни готують диверсії та провокації в Україні на час свят. Зараз, за його словами, вони ведуть свою гру з оголошенням "референдуму" і закликами до його перенесення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЯценюк закликає всіх патріотів утриматися від дій, які можуть бути використані проти України

"Нібито вони зацікавлені в тому, щоб зробити внесок у стабільність України. Вони цей внесок роблять щодня: фінансують терористів, які займаються антиукраїнською пропагандою... І після таких мирних заяв про те, що вони зацікавлені в деескалації ситуації в Україні, щось відбудеться в Україні. Вони скажуть: ми ж підтримуємо мир і стабільність в Україні, але це ж українська влада винна в невиконанні женевських домовленостей і в тому, що сталася якась сутичка, яку вони точно планують на 9 травня. Навіть сумнівів немає ніяких", - зазначив глава уряду.

"І всі будуть показувати на російському телебаченні сюжети, де озвірілі націоналісти б'ють ветеранів. Це ж російська пропаганда. Тому мене тільки насторожила ця заява", - додав Яценюк.