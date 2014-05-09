У центрі Дніпропетровська затримано молодиків з ножами та битами

15:23, 09 травня 2014
Політика
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У Дніпропетровську працівники міліції затримали сімох озброєних молодиків, які могли вчинити провокації на масових заходах з нагоди Дня Перемоги.

Милиция

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області, чотири хлопці знаходилися на перехресті пр. Карла Маркса та вул. Фурманова, де зібралися ветерани та учасники урочистих заходів, ще троє – поблизу.

У затриманих вилучено 2 складаних ножа, 2 газових балончика, кастет, 2 дерев’яні біти і гумову дубинку.

Крім того, у ВЗГ зазначили, що один із затриманих був одягнутий в бронежилет і будівельну каску, при собі мав пакет з молотком та розвідним ключем.Читайте такожУ Запорізькій області в ході спецоперації СБУ і УБОЗ вилучено арсенал зброї, затримано 11 осіб

Затриманими виявилися місцеві мешканці віком від 20 до 26 років, троє з них – студенти дніпропетровських вишів, інші – безробітні.

Вилучене у чоловіків направлено на експертизу.

Наразі міліція встановлює, з якою метою хлопці знаходились на масових заходах та мали при собі вилучені речі. Попередньо затримані пояснили, що вищевказані предмети потрібні були їм для самозахисту.

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