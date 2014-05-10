У Маріуполі вбили начальника ДАІ
00:19, 10 травня 2014Політика
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Вдень 9 травня в результаті бойових дій в районі будівлі УВС Маріуполя загинув начальник ДАІ міста Віктор Саєнко.
Загинув начальник ДАІ міста Віктор Саєнко. / marguvd.gov.ua
Про це повідомляє сайт 0629.
Цю ж інформацію оприлюднив народний депутат Олег Ляшко.
"Терористи сьогодні вбили начальника ДАІ Маріуполя Віктора Саєнка. Кілька останніх днів я працював з ним пліч-о-пліч, був незамінний помічник. Вчора він серйозно постраждав під час відбиття нападу терористів на міську раду. Земля пухом Герою і патріоту", - написав політик на своїй сторінці в Facebook.
За офіційною інформацією, в ході зіткнень в Маріуполі сьогодні загинули 7 чоловік, 39 осіб отримали поранення.
За неофіційною інформацією, кількість жертв більше 50 осіб.
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