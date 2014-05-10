У Маріуполі вбили начальника ДАІ

Про це повідомляє сайт 0629.

Цю ж інформацію оприлюднив народний депутат Олег Ляшко.

"Терористи сьогодні вбили начальника ДАІ Маріуполя Віктора Саєнка. Кілька останніх днів я працював з ним пліч-о-пліч, був незамінний помічник. Вчора він серйозно постраждав під час відбиття нападу терористів на міську раду. Земля пухом Герою і патріоту", - написав політик на своїй сторінці в Facebook.

За офіційною інформацією, в ході зіткнень в Маріуполі сьогодні загинули 7 чоловік, 39 осіб отримали поранення.

За неофіційною інформацією, кількість жертв більше 50 осіб.