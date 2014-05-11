Порошенко: Газ має перетворитися з політичної палиці на звичайний товар

Про це 10 травня під час теледебатів на «Першому національному» сказав кандидат на посаду Президента України Петро Порошенко.

Порошенко заявив, що всі 23 роки незалежності України газ був об'єктом корупційного збагачення української влади в особі президентів і прем'єр-міністрів. «Саме тому сьогодні Україна є найменш енергоефективною серед усіх країн Європи. Бо можновладці раніше керувалися принципом: більше газу - більше корупційних прибутків. Але я наголошую на тому, що цей час закінчився», - наголосив він.

Читайте такожG7 готує план підтримки України на випадок "газової війни" з РФНа думку Порошенка, впровадження в Україні системи енергоефективності гарантовано й швидко призведе до енергетичної незалежності нашої держави, що може бути забезпечено за два роки.

"Газовий контракт має бути або скасований, або змінений через Стокгольмський арбітраж. Україна підписувала цей контракт у 2009 році під тиском: або фінансовим, або психологічним, під загрозами чи іншим - крапки над "і" в цьому питанні розставить історія. Але відомо те, що величезна кількість країн ЄС уже змінила ці довгострокові контракти», - зауважив Порошенко.

"Газ перестане бути політичною палицею для всіх європейських країн, включаючи Україну. Він буде звичайним ринковим товаром, який Європа купуватиме на україно-російському кордоні», - підкреслив Порошенко, додавши, що сланцевий газ і реверс газу зміцнить енергетичну незалежність України.