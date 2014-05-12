За два місяці протистояння в Донецькій області загинуло 49 осіб

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

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