За два місяці протистояння в Донецькій області загинуло 49 осіб
12:29, 12 травня 2014Політика
0 0
З початку масових протистоянь в регіоні (13 березня), включаючи антитерористичну операцію, в Донецькій області загинули 49 людей.
За час протистояння в Донецьку вбито 49 осіб, поранено 245 / REUTERS
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.
Читайте такожЗМІ: У Красноармійську почалася стрілянина, одна людина загинулаВ лікарні з вогнепальними пораненнями доставлені 245 постраждалих. Всього за даний період госпіталізовано 150 осіб, з них станом на ранок 12 травня в стаціонарах залишалися 65.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter