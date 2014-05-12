Кавказці з гранатометами штурмують будівлю Донецької ДержНС
15:31, 12 травня 2014Політика
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Невідомі озброєні гранатометами.
Бойовики з гранатометами штурмують донецьке управління Держнс / Фото: Reuters
Про це повідомляє донецьке видання 62.ua
Співробітниць відомства ліквідували з будівлі. Чоловіки знаходяться в приміщеннях. Штурм йде з використанням гранатометів. Відзначається також, що бойовики кавказької національності.
Нагадаємо, що раніше у Макіївці Донецької області сепаратисти захопили лікаря і реанімобіль, в якому перевозили пораненого Олексія Демка - довірену особу кандидата в президенти Олега Тягнибока.
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