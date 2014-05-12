Бойовики захопили будівлю ДержНС у Донецьку

Про це повідомляє донецький портал 62.ua

Як передає видання, у приміщення ГУ ДСНС в Донецькій області зайшли озброєні люди, які заявили, що вони «не будуть перешкоджати роботі служби, але будуть охороняти будівлю».

В даний момент вони знаходяться на території ДСНС України в Донецькій області. Співробітники продовжують службу в звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомі люди з гранатометами штурмують будівлю донецької ДержНС.