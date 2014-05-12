Бойовики захопили будівлю ДержНС у Донецьку
15:49, 12 травня 2014Політика
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Терористи заявили, що не будуть перешкоджати роботі служби.
Сепаратисти продовжують захоплювати державні установи на Донбасі / REUTERS
Про це повідомляє донецький портал 62.ua
Як передає видання, у приміщення ГУ ДСНС в Донецькій області зайшли озброєні люди, які заявили, що вони «не будуть перешкоджати роботі служби, але будуть охороняти будівлю».
В даний момент вони знаходяться на території ДСНС України в Донецькій області. Співробітники продовжують службу в звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомі люди з гранатометами штурмують будівлю донецької ДержНС.
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