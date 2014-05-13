В МЗС чекають наступних кроків ЄС із лібералізації візового режиму для українців

Як передає кореспондент УНІАН, Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Ми сподіваємося, що вже найближчим часом ЄС буде прийнято рішення про перехід до другої, так званої імплементаційної фази виконання цього Плану дій. Амбіційною, але цілковито реалістичною метою залишається виконання всіх заходів, передбачених другою фазою, до кінця поточного року", - сказав Перебийніс.

Він нагадав, що сьогодні Верховна Рада ухвалила законодавчі акти, передбачені першою фазою Плану дій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР України ухвалила ряд законів, зокрема щодо внесення змін до законодавства України у сфері державної антикорупційної політики, а також внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії дискримінації і щодо змін законодавства у сфері захисту персональних даних.

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Довідка УНІАН. Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку та громадянських прав і свобод.