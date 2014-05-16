Підприємства Ахметова не будуть платити податки сепаратистам з ДНР
15:56, 16 травня 2014Політика
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Група СКМ Ріната Ахметова, не має наміру платити податки в бюджет самопроголошеної "Донецької народної республіки".
Преприятия Ріната Ахметова будуть платити податки в український бюджет / Фото: УНІАН
Про це повідомляє Forbes.
"СКМ працює виключно в рамках правового поля та чинного законодавства України. В тому числі, і в частині податкових відрахувань у центральний та місцеві бюджети", - заявили в прес-службі СКМ.
Слід також зазначити, що сепаратисти з ДНР запропонували Ринату Ахметову платити податки в бюджет нового державного формування.
Разом з тим, керівник Інформаційного опору" Дмитро Тимчук зазначив, що підконтрольна Рінату Ахметову група "Метінвест" повідомила про те, що в Маріуполі її представниками, а також місцевою владою і так званої "Донецької народною республікою" був підписаний якийсь документ під назвою "Меморандум про порядку і безпеки".
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