Підприємства Ахметова не будуть платити податки сепаратистам з ДНР

Про це повідомляє Forbes.

"СКМ працює виключно в рамках правового поля та чинного законодавства України. В тому числі, і в частині податкових відрахувань у центральний та місцеві бюджети", - заявили в прес-службі СКМ.

Слід також зазначити, що сепаратисти з ДНР запропонували Ринату Ахметову платити податки в бюджет нового державного формування.

Разом з тим, керівник Інформаційного опору" Дмитро Тимчук зазначив, що підконтрольна Рінату Ахметову група "Метінвест" повідомила про те, що в Маріуполі її представниками, а також місцевою владою і так званої "Донецької народною республікою" був підписаний якийсь документ під назвою "Меморандум про порядку і безпеки".