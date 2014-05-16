Понад 32 тисячі підлеглих Ахметова збираються патрулювати Маріуполь

У Маріуполі у народні дружини з охорони правопорядку записалися понад 32 тисячі чоловік.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ "Метінвест холдинг", 11 травня керівництво Групи «Метінвест» закликало працівників маріупольських металургійних комбінатів імені Ілліча і «Азовсталь» підтримати міську міліцію і вийти у складі народної дружини на спільне патрулювання вулиць. Того ж дня увечері 120 добровольців взяли участь у спільного патрулюванні.

За оцінкою міського голови Юрія Хотлубея і в.о. начальника міського УВС Олега Моргуна, ініціатива металургів допомогла різко знизити кількість випадків мародерства, хуліганства і грабежів у Маріуполі.

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Починаючи з 12 травня, створений під керівництвом генерального директора комбінату імені Ілліча Юрія Зінченка міський штаб народної дружини звернувся до містян з пропозицією включитися в охорону громадського порядку.

За п'ять днів про своє бажання брати участь у цій роботі заявило вже 32 тисячі 288 чоловік.

Разом з тим, керівник Інформаційного опору" Дмитро Тимчук зазначив, що підконтрольна Рінату Ахметову група "Метінвест" повідомила про те, що в Маріуполі її представниками, а також місцевою владою і так званої "Донецької народною республікою" був підписаний якийсь документ під назвою "Меморандум про порядку і безпеки".

Тимчук нагадує, що за день до підписання «Меморандуму» у Генеральній прокуратурі України заявили, що діяльність так званої «Донецької народної республіки» підпадає під ознаки тероризму, тому є всі підстави оголосити її терористичною організацією (разом з «ЛНР»). Цю ж позицію озвучив і Мін'юст.

Таким чином, підконтрольна Ахметову структура фактично поклала владні повноваження на себе і терористичну організацію, вважає активіст.