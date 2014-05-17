Через ПР і КПУ Донбас може перетворитися на Югославію 90-х років - Тягнибок

Національний діалог не може служити підставою для припинення Антитерористичної операції на Донбасі. Про це сьогодні заявив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Він також підкреслив, що не вважає за доцільне свою участь у круглому столі - за його словами, «без завершення повномасштабної АТО та роззброєння бойовиків на сході держави, такі заходи за участю осіб, які потурають терористам, фактично є кроком до легалізації тероризму в Україні».

«Головною умовою для національного діалогу є засудження всіма українцями дій терористів і підлою неоголошеної війни Путіна проти України на Донбасі», - заявив кандидат у президенти від «Свободи».

Тягнибок вважає, що пріоритетними завданнями у боротьбі з тероризмом є люстрація влади, правоохоронних органів, судів та армії від російських агентів і корупціонерів, а також завершення десовєтизації й дерусифікації України.

«Необхідно повернути всім українцям почуття національної гідності та українського патріотизму. Сьогоднішні проросійські настрої та антиукраїнський терор на Донбасі ніколи не були б можливими, якби ми донесли до наших громадян правду про всі злочини радянського тоталітаризму, якби антиукраїнська пропаганда російських ЗМІ й комуністична ідеологія були заборонені на території нашої держави», - зазначив Тягнибок.

При цьому він вважає, що без таких змін заклики до «національного діалогу» та відповідні круглі столи є лише шкідливою імітацією, якою скористаються «путінські терористи і їхні політичні покровителі для продовження знищення єдиної і незалежної України».

«Ми не повинні вести діалог з політиками і олігархами з Партії регіонів і КПУ, які підіграють агресору Путіну та гріють руки на багатті тероризму й сепаратизму. Саме вони довели ситуацію на Донбасі до розгулу криміналу й етнічних чисток українських патріотів, що загрожує гуманітарною катастрофою, яку можна порівняти з Югославією 90-х років минулого століття», - заявив Тягнибок.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові відбувся другий всеукраїнський круглий стіл національної єдності, який покликаний знайти шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Перший президент України Леонід Кравчук, який відкривав обговорення, заявив, що за результатами першого засідання у Верховній Раді 14 травня були підготовлені проекти документів щодо децентралізації влади в державі.