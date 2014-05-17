Під Краматорськом триває запеклий бій між терористами і військовими

За повідомленням очевидців, в районах, розташованих близько до летовища, не вщухає гуркіт відважкої артилерії – вочевидь, стріляють з мінометів, повідомляє Громадське.

За інформацією джерела в Міноборони, екстремісти застосували нову тактику – відволікаючий маневр. Під час обстрілу українських позицій на територію намагалася пробратися група з 40 терористів, проте військові не дозволили їм це зробити.

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Натомість військові знищили ворожий гранатомет, який впродовж кількох днів вів обстріл аеродрому.