На в'їзді до Слов'янська автоматники на блокпостах перевіряють автомобілі

Блокпости так званої «Донецької народної республіки» продовжують зміцнювати, а проїжджаючі машини перевіряють озброєні люди в масках і камуфляжній формі, повідомляє "Новости Донбасса".

«Ми самі місцеві, хочемо захистити себе, родичів, сусідів. Не дамо владі з Києва диктувати свої умови, ми продовжуємо зміцнювати барикади і посилювати контроль на дорогах Донецької області, ворог не пройде», - говорить представник сепаратистів.

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В'їзд в Слов'янськ з боку Краматорська перегороджено барикадами з покришок, мішків з піском, між шин стоять заготовлені «коктейлі Молотова», вивішено списки з номерами машин.

Автоматники заглядають в салон проїжджаючих машин, іноді просять пред'явити документи або показати вміст багажного відділення. На блокпостах вивішені прапори так званої "ДНР" та РФ.