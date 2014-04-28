На в'їзді до Слов'янська автоматники на блокпостах перевіряють автомобілі

10:11, 28 квітня 2014
Політика
0 0

Озброєні люди продовжують зміцнювати блокпости на в'їздах у Слов'янськ.

Блокпосты на въезде в Славянск / novosti.dn.ua

Блокпости так званої «Донецької народної республіки» продовжують зміцнювати, а проїжджаючі машини перевіряють озброєні люди в масках і камуфляжній формі, повідомляє "Новости Донбасса".

«Ми самі місцеві, хочемо захистити себе, родичів, сусідів. Не дамо владі з Києва диктувати свої умови, ми продовжуємо зміцнювати барикади і посилювати контроль на дорогах Донецької області, ворог не пройде», - говорить представник сепаратистів.

Читайте такожШвеція підтвердила звільнення в Слов'янську військового спостерігача ОБСЄ

В'їзд в Слов'янськ з боку Краматорська перегороджено барикадами з покришок, мішків з піском, між шин стоять заготовлені «коктейлі Молотова», вивішено списки з номерами машин.

Автоматники заглядають в салон проїжджаючих машин, іноді просять пред'явити документи або показати вміст багажного відділення. На блокпостах вивішені прапори так званої "ДНР" та РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter