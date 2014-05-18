У Луганську викрали 20 студентів-африканців, в ЛНР їх називають «гвардійським підрозділом з Африки»

Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє активістка Громадянського сектора Луганська Юлія Красільникова.

За її словами, в ніч на неділю, 18 травня, в ресторані "Баккара" викрали 20 африканців.

«7-8 невідомих у камуфляжі зайшли в ресторан, показали пальцем на всіх присутніх африканців і наказали їм вийти на вулицю. Після відмови хлопців насильно вивели з приміщення, і люди чули, як їх б'ють на вулиці. Дівчина, від якої ми отримали інформацію, говорить, що тричі питала у бармена і офіціантів, викликали міліцію вони, ті запевняли що викликали. Через деякий час дівчина дістала телефон і сказала, що викличе сама. Одна з офіціанток "здала" її одному з озброєних осіб, той підійшов і почав з'ясовувати, чи знайома дівчина з кимось із нігерійців, чи не сиділа "ти, крихітко, з чернозадими?" Дівчина злякалася і сказала що ні. Потім люди, які залишилися в ресторані, помітили, що один з нігерійців сховався, і знову хтось із офіціантів хотів доповісти про це нападникам, але люди попросили цього не робити і вивели хлопця через чорний вхід. Люди в камуфляжі повернулися, забрали всі ключі від машин нігерійців, хлопців посадили в газель, на якій приїхали, і відвезли в невідомому напрямку. Про подальшу їх долю інформації немає. У мережі з'явилося відео з нігерійцями з будівлі СБУ», - повідомляє Красильникова.

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На відео, викладеному в інтернеті, чоловік, який представився як начальник контррозвідки ЛНР Володимир Громов, стверджує, що затримані чорношкірі люди є «гвардійським підрозділом з Африки».

"Гвардійський підрозділ з Африки було вчора затримано за порушення комендантської години. Вони вживали спиртні напої, у декого знайдені наркотики, так звана травка. Вони побили помічника депутата. Ім'я він просив не згадувати", - сказав Громов.

За його словами, хлопці дізналися новину про формування батальйонів «Донбас» і «висловили бажання поповнити наші ряди і створити щось на зразок "Black waters" і виступити проти офіційного Києва».

«Природно, ми не можемо остаточно загострити обстановку з офіційним Києвом, і ми зараз будемо урочисто проводжати їх додому", - додав Громов.

За його словами, хлопців погодують, відпустять додому і не будуть передавати у відділення міліції.

"Вони вели себе дуже гідно і просять зброю, щоб виступити проти київської хунти. Але ми не можемо собі цього дозволити. Люди не підготовлені. Не пройшли курс молодого бійця у нас", - підсумував представник "ЛНР".