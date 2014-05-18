Кандидат в мери Одеси виявився громадянином РФ з підмосковною пропискою

Про це свідчать документи, що є у розпорядженні Української правди.

Так, за даними Федеральної міграційної служби РФ, уродженець міста Одеси, Труханов Генадій Леонідович, 1965 р. народження є власником паспорту громадянина РФ з пропискою в м. Буйнакск (Республіка Дагестан).

Паспорт виданий Буйнакським міським відділом внутрішніх справ на основі паспорта, який був раніше отриманий у зв’язку з звільненням в запас із рядів збройних сил РФ.

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Наявні офіційні дані свідчать і про те, що Труханов має і другий дійсний паспорт громадянина РФ з пропискою в м. Сергіїв-Посад (Московська область), виданий, у зв’язку із досягненням 45 років 24 березня 2011 року.

Даний паспорт був отриманий у м.Сергіїв-Посад 15 квітня 2003 року у зв’язку з отриманням громадянства РФ.

Генадій Труханов Г.Л. депутат Верховної Ради України VII скликання, з 23 квітня 2014 року є кандидатом на посаду Одеського міського голови.