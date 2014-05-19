Баганець: Прокуратура мала б оскаржити рішення про звільнення Мельника під заставу
Заступник генерального прокурора України Олексій Баганець вважає, що представники прокуратури мали б оскаржити рішення суду щодо звільнення з-під варти колишнього ректора Національного університету Державної Податкової служби України Петра Мельника під заставу в 600 тис грн.
Про це Баганець заявив в ефірі телеканалу Інтер в неділю.
Заступник генпрокурора зазначив, що йому не видається дивним, що відповідно до норм чинного Кримільно-процесуального кодексу, для Мельника було обрано запобіжний захід у вигляді внесення грошової застави в сумі понад 24 млн грн з урахуванням інформації про його наявні статки.
«Мене не дивує, чому суддя застосував цю першу заставу… Я чомусь думаю, що по другій заставі прокурор мав би її оскаржити»,- сказав Баганець.
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Як повідомляв УНІАН, 7 травня Апеляційний суд Києва знизив розмір застави для Мельника до 600 тис грн.
Суд виніс ухвалу, якою апеляційну скаргу адвоката Мельника задовольнив частково.
2 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про обрання Мельнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою або домашнього арешту, якщо підозрюваний внесе заставу.
Апеляційний суд Києва на засіданні 15 квітня залишив під вартою екс-ректора Мельника й залишив заставу в розмірі близько 30 млн грн.
Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн. за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.
1 серпня 2013 року Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження його перебування. 9 серпня стало відомо, що Мельник втік із-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.
14 серпня Мельника було оголошено в міжнародний розшук, а 1 квітня 2014 його було затримано після прибуття до Києва з Лондона.