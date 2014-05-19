Більдт: Будь-яка подальша агресія проти України призведе до дуже жорстких санкцій

Про це заявив глава МЗС Швеції Карл Більдт в ефірі ''Подробностей",пише Українська правда .

''Якщо російські збройні сили увійдуть на територію України, це буде вторгненням і агресією. Якщо це відбудеться, можна забути про будь-які дискусії щодо санкцій. Тоді вони точно будуть введені'', - запевнив Більдт.

За його словами, це чудово розуміє влада Росії: "Сигнали з Брюсселя і Вашингтона абсолютно чіткі - будь-яка подальша збройна агресія проти України призведе до дуже жорстких заходів''.

При цьому Більдт заявив, що ніякі обставини не зможуть змінити позицію Європи, щоб вона погодилася з експансією Росіїї.

''Ні, ми не погодимося з експансією'', - запевнив Більдт.

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Також він зазначив, що найважливіше для України - бути сильною і в політиці, і в економіці.

''Коли ви розділені політично і слабкі економічно, тоді ви слабка держава, незалежно від військових альянсів. Економічні реформи, вибори, реформа судової системи та держуправління, поліпшення інвестклімату - це кроки, які допоможуть Україні в майбутньому стати сильною. І це ті сфери, де Європа зможе допомогти'', - підкреслив глава МЗС Швеції.

Говорячи про вибори, що заплановані в Україні на 25 травня, Більдт зазначив: ''Упевнений, що в Україні, по всій території пройдуть вільні і справедливі вибори''.

''Звичайно, не обійдеться без проблем: ми знаємо про Крим, де російська влада не допустить голосування і це - трагедія. Також ясно, що будуть спроби завадити виборам на сході України. Розраховую, що на більшій частині України, де буде більше 1000 наших спостерігачів, пройдуть вільні вибори', - підсумував Більдт.