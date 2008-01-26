Тимошенко вже не цікавить конституційність постанови Януковича?

Ухвалою Конституційного Суду України припинено провадження у справі за поданням Президента України щодо конституційності постанови Кабінету міністрів стосовно відновлення Одеського інституту Сухопутних військ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, провадження щодо відповідності Конституції України постанови уряду „Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ“ від 5 вересня 2007 року №1104 припинено у зв’язку з письмовою заявою суб’єкта права на конституційне подання про відкликання подання.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році Міністерство оборони вирішило закрити Одеський інститут Сухопутних військ до 2007 року, і перевести його на базу Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка".

Постановою №1104 Кабміну у вересні 2007 року було відновлено Одеський інститут Сухопутних військ, Міністерству оборони доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті, і передбачено, що курсанти Військового інституту Одеського національного політехнічного університету продовжують навчання у відновленому інституті.

20 вересня 2007 року Президент України призупинив дію постанови Кабміну про відновлення Інституту сухопутних військ в Одесі.

На переконання глави держави, відновлений Одеський інститут Сухопутних військ, штат та навчально-матеріальну базу якого значно скорочено, на відміну від Львівського інституту, який здійснює підготовку військових фахівців для Сухопутних військ за всіма спеціальностями, не може забезпечувати підготовку військових фахівців відповідного рівня.