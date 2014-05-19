Журналіст Пашаєв розповів, як його затримала "самооборона Криму"

Журналіст Осман Пашаєв, затриманий напередодні після мітингу-реквієму в Сімферополі, розповів про обставини свого полону і дії російських каральних органів та їхніх пособників, повідомляє 5 канал.

Його та ще п'ятьох людей, серед яких журналісти, турецький оператор та просто перехожий, який за них заступився – затримала так звана "самооборона Криму". За словами Пашаєва, їх понад 7 годин допитували, били, принижували, і пограбували – забрали техніку, цінні речі, гроші і навіть одяг. Зрештою, вручили повістку і порушили кримінальну справу.

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"На нас налетіло 9 осіб. Двоє у цивільному, семеро - у камуфляжі. Вони почали вимагати якийсь дозвіл на зйомку біля Радміну. Нас повели на Кірова, 26, там були специфічні образи. Завели на другий поверх, і ми чотири години простояли обличчям до стіни. Ну, там були більше моральні знущання, але по ногах били. Привезли в клітці, в машині типу автозаку, ось сюди, на Футболістів. І вже тут по кабінетах - з кабінету в кабінет, віддали якісь речі. Вся нова техніка - вся вона зникла. Зараз нарахували, приблизно на 70 тисяч гривень", - розповів журналіст.

Інша постраждала, Інна Шинковська, розповіла: її не били, але постійно принижували, зокрема – на релігійному ґрунті. Вона зазначила: такі дії російських "правоохоронців" і їхніх поплічників можуть свідчити лише про повну деградацію країни.