Депутат Севастопольської міськради закликає кримчан проголосувати на виборах Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленчук заявив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

При цьому він не виключив, що російська влада створюватиме перепони тим, хто виявить таке бажання. Зеленчук переконаний, що беручи участь у виборчому процесі, Крим підтвердить свою приналежність до України.

Читайте такожУ Криму заморожують розвиток портів - без України немає сенсуВін також зазначив, що сьогодні близько 6 тисяч кримчан відкрито заявили про те, що вони готові приїхати на материкову частину України і проголосувати. "Але я думаю, що це не всі ті, хто хоче проголосувати, заявляють про це відкрито, бо сьогодні в Криму ситуація морально складна. Я з 1991 року проживаю у Севастополі і якщо раніше будь-який громадянин, тим більше РФ,міг спокійно ходити вулицями Севастополя і Криму з російським триколором, співати російський гімн, говорити російською, до цього абсолютно всі ставились толерантно, ніхто не висловлював своє несприйняття. То якщо ж ви зараз вийдете на вулиці Криму, Севастополя з прапором України, або з атрибутами державності, то вас у кращому випадку, просто покалічать і є велика вірогідність, що ви не залишитесь живим. Тобто сьогодні під знаменами РФ і георгіївськими стрічками так званими, процвітає у всій своїй красі російський фашизм, тому люди бояться говорити про це відкрито, що вони українці, хочуть цілісності країни, що вони протестують проти анексії Криму, що вони не підтримують точку зору Москви тощо. Люди просто залякані. Є приклади, коли районні центри, села розділені навпіл. Тобто одна частина підтримує РФ, а інша просто мовчить, бо боїться щось сказати. Є факти, коли людей ФСБ просто викрадає, без суду і слідства тримає, допитує з усіма методами, притаманними фашизму", - сказав політик.

Він також висловив переконання, що російська влада у будь-який спосіб створюватиме перепони, аби кримчани не змогли проголосувати на президентських виборах.

"Існує дуже серйозна проблема. Я думаю, що російська влада буде робити дуже багато перепон для того,щоб не випустити українців з території Криму для приїзду на материкову Україну, щоб проголосувати, тому ми розуміємо, що у людей можуть бути серйозні проблеми. Тобто російська влада буде намагатись показати, що у Криму немає українців, людей, які хочуть голосувати і, які підтримують українську державність", - додав Зеленчук і наголосив, що незважаючи на це, громадяни України, які мешкають на півострові, повинні продемонструвати єдність і прийти на виборчі дільниці на материковій частині України.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України заплановані на 25 травня 2014 року. На пост президента балотуватиметься 21 кандидат, зареєстрований ЦВК.