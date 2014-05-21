Дружина Арбузова намагалася зняти в українському банку 50 мільйонів гривень

Дружина колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова намагалася зняти в українському банку 50 мільйонів гривень.

Як повідомляють джерела Української правди, операція зупинена у середу Держслужбою фінансового моніторингу.

Джерела інформують, що дружина екс-урядовця Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на громадянина Навальнєва.

Він - громадянин України, уродженець міста Краматорськ, проживає в Донецькій області.

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Довірена особа Арбузової прийшла до одного з українських банків, у якому відкрито депозит дружини урядовця-втікача, та спробувала зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму".

За законом, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.