Регіонали пропонують «дорожню карту» виходу з кризи та ініціюють «Женеву-2»

Партія регіонів пропонує «дорожню карту» виходу з політичної кризи та ініціює нову зустріч у Женеві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Національного круглого столу в Миколаєві представник Партії регіонів Вадим Новинський.

Кажучи про «дорожню карту», Новинський виділив серед її важливих пунктів проведення виборів президента 25 травня на всій території України; внесення змін до Конституції з децентралізацією влади; ухвалення законів про амністію і місцеві референдуми; налагодження діалогу з представниками протестних рухів на сході країни; прийняття економічної програми уряду; здійснення міжконфесійного діалогу.

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«Презентувавши цю «дорожню карту» на нашому круглому столі, ми пропонуємо звернутися від нашого імені до сторін Женевської угоди: провести «Женеву-2» для узгодження і затвердження реальних кроків із врегулювання ситуації в країні», - сказав Новинський.

Він дав високу оцінку діям Верховної Ради та її депутатам, які змогли «відкинути амбіції, піти на компроміс і ухвалити важливе рішення - Меморандум миру і злагоди».

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«Верховна Рада зіграла значну роль у врегулюванні кризи в Україні й практично спільними зусиллями добилася припинення насильства в Україні», - сказав Новинський, закликавши парламент продовжити конструктивну роботу для стабілізації ситуації на півдні та сході України, чітко додержуючись меморандуму.

Крім того, Новинський наголосив на важливості припинення переслідування політичних партій в Україні, а також ініціюванні діалогу з Росією, не чекаючи президентських виборів.