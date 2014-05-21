Блокпости терористів у Шахтарському районі практично паралізували рух транспорту - ОДА
22:13, 21 травня 2014Політика
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Рух транспорту в околицях села Дмитрівка Шахтарського району Донецької області практично повністю зупинився через встановлені тут блокпости бойовиків ДНР.
Блокпости паралізували рух транспорту / Reuters
Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, жителі прилеглих населених пунктів обурюються тим, що через блокпости практично паралізовано рух місцевого транспорту.
Раніше повідомлялося, що в Донецькій області, в Шахтарському районі, в селі Дмитрівка представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» встановили два блокпости на кордоні з Російською Федерацією.
Представниками влади проводиться планомірна робота щодо стабілізації ситуації, повідомляє ОДА.
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