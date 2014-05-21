Блокпости терористів у Шахтарському районі практично паралізували рух транспорту - ОДА

Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, жителі прилеглих населених пунктів обурюються тим, що через блокпости практично паралізовано рух місцевого транспорту.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області, в Шахтарському районі, в селі Дмитрівка представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» встановили два блокпости на кордоні з Російською Федерацією.

Представниками влади проводиться планомірна робота щодо стабілізації ситуації, повідомляє ОДА.