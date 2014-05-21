Затриманого за зйомку режимних об'єктів британця передадуть консулу - СБУ
23:09, 21 травня 2014Політика
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Затриманий бійцями Нацгвардії 20 травня на одному з блокпостів Маріуполя Донецької області громадянин Великобританії за проведення несанкціонованої зйомки буде переданий консулу своєї країни в Києві.
СБУ повідомила про подальшу долю затриманого журналіста
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Він був затриманий під час проведення несанкціонованої зйомки режимних об'єктів", - відзначили в прес-центрі, додавши, що фото-відеозйомка таких об'єктів заборонена законом "Про боротьбу з тероризмом".
Читайте такожКореспондент LifeNews допомагав терористам під Краматорськом порадамиВ СБУ також повідомили, що іноземець співпрацював із виданням "Russia Today".
"Наразі його направляють у Київ, де він буде переданий консулу Великобританії. СБУ вивчає одержані від нього матеріали, після чого буде прийнято рішення про правові дії стосовно цієї людини", - зазначили в СБУ.
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