У РНБО розповіли про військову базу під Ростовом-на-Дону, де готують терористів для відправлення в Україну
Парубій зазначає, що існування цієї бази підтверджує українська розвідка та полонені, яких захопили українські військовослужбовці.
Поблизу Ростова-на-Дону російські військові на спеціальній базі займаються підготовкою терористів та диверсантів, яких засилають в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Андрій Парубій заявив сьогодні на прес-конференції.
“Біля Ростова-на-Дону виявлено велику військову базу, де готують терористів для перекиданні на територію України. Ми знаємо про це не лише за даними нашої розвідки. Це також підтверджують і полонені, яких взяли в полон українські військовослужбовці, і які дають свідчення з приводу цієї бази. На ній знаходиться велика кількість бойовиків - до 1 тисячі чоловік. Вони проходять навчання під керівництвом російських інструкторів, а потім організованими озброєними групами намагаються прорватися на територію нашої держави”, - сказав секретар РНБО.
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Також він додав, що слова президента РФ Володимира Путіна про відведення військ від українських кордонів є брехнею. Так само є брехнею його заяви про невтручання Росії в українські справи, додав Парубій.
“Насправді Росія продовжує дуже агресивно вести проти Україні бойові дії”, - сказав він.
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Також секретар РНБО пояснив, що Путін використовує метод «гібридної війни», за якої регулярна армія може втручатися лише у виняткових випадках, як основний бойовий загін. А в основному задіюють диверсійні групи, а також сепаратистські, екстремістські групування, які, за словами Парубія, були сформовані на сході України з місцевого населення ще два роки тому.