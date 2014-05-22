Турчинов: Україна ніколи не повернеться до неоімперії, якою марить російське керівництво

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Турчинов нагадав, що українці на Майдані відстоювали право жити у вільній демократичній країні.

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«Вони хочуть самі визначати шлях розвитку нашої держави, а це шлях до цивілізації, до Європи, це шлях, який спрямований на побудову могутньої демократичної країни», - наголосив він.

Однак з таким рішенням українців, зазначив керівник парламенту, не погоджується Російська Федерація, «політичне керівництво якої марить побудовою нової пострадянської імперії».

Він висловив переконання, що Україна «ніколи не повернеться до пострадянської неоімперії, які б красиві назви і гасла не висували ті, хто будує цей приречений проект».

Він зазначив, що Росія фактично оголосила Україні війну, бо продовжується окупація Криму, є спроби розпалити сепаратистську пожежу на сході і півдні країни.

Разом з тим, голова Верховної Ради підкреслив, що у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях цю пожежу вдалося пригасити.

«Йде жорстока війна проти нашої країни. Окупанти не вірять у Бога, тому лишають такий кривавий слід на нашій землі», - сказав Турчинов.