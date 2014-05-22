Турчинов: Україна ніколи не повернеться до неоімперії, якою марить російське керівництво
Голова Верховної Ради України, в.о. президента Олександр Турчинов заявляє, що Україна ніколи не повернеться до пострадянської неоімперії, якою марить російське керівництво.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Турчинов нагадав, що українці на Майдані відстоювали право жити у вільній демократичній країні.
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«Вони хочуть самі визначати шлях розвитку нашої держави, а це шлях до цивілізації, до Європи, це шлях, який спрямований на побудову могутньої демократичної країни», - наголосив він.
Однак з таким рішенням українців, зазначив керівник парламенту, не погоджується Російська Федерація, «політичне керівництво якої марить побудовою нової пострадянської імперії».
Він висловив переконання, що Україна «ніколи не повернеться до пострадянської неоімперії, які б красиві назви і гасла не висували ті, хто будує цей приречений проект».
Він зазначив, що Росія фактично оголосила Україні війну, бо продовжується окупація Криму, є спроби розпалити сепаратистську пожежу на сході і півдні країни.
Разом з тим, голова Верховної Ради підкреслив, що у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях цю пожежу вдалося пригасити.
«Йде жорстока війна проти нашої країни. Окупанти не вірять у Бога, тому лишають такий кривавий слід на нашій землі», - сказав Турчинов.