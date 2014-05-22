Військові розповіли про загиблих товаришів, якіх розстріляли терористи під Волновахою

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.16:45.

Терористи під'їхали начебто на двох інкасаторських броньованих бусах та двох джипах, а обстріл вели зі стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів та ПЗРК. Начебто згодом кілька українських гвинтокрилів наздогнали інкасаторський бус, але ця інформація не підтверджена. Бійці, які з'явилися на місці подій одразу після стверджують, що там відбулася справжня бійня. "Моїх три друга лежить, я зараз не можу їх забрати, бо поки не дають. Комбата витягнув – півголови нема в комбата, йому всього 27 років", - розповідає учасник бойових дій під Волновахою.

Інформація про кількість загиблих дещо різниться. В.о. президента Олександр Турчинов повідомив про 13 загиблих українських військових, бійці "Донбасу" на місці подій мають інформацію про 14 загиблих.

У місцевому відділі охорони здоров'я заявили про 31 пораненого. Їх доправили до медичних закладів, але на часі не повідомляється – чи це все силовики АТО, або серед них є і терористи. Військові аналітики кажуть, що у стратегічному розміщені цього блокпосту були деякі прорахунки, через які і став можливим такий зухвалий напад.

Нагадаємо, зараз відомі імена шістьох загиблих під Волновахою. Всі вони родом з Волині і в мирний час служили у 51-й моторизованій бригаді у Володимирі-Волинському.