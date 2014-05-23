Українська авіація помилково обстріляла розгромлений терористами пост військових під Волновахою

У мережі з'явився відеозапис обстрілу українськими вертольотами лісосмуги під Волновахою, де раніше були вбиті терористами 13 українських військових.

На записі видно, як група солдатів під прикриттям військової вантажівки спостерігає за розгромленими машинами українських солдатів. Деякі машини ще диміли.

Читайте такожОпубліковано відео ще живих хлопців, яких розстріляли під ВолновахоюПотім з'явилися українські вертольоти і, очевидно, не маючи зв'язку з землею, пілоти вирішили, що в лісосмузі перебувають терористи, і обстріляли територію.

На записі видно, як солдати тікають від місця обстрілу і як потім їх командир зв'язується з командуванням і просить скоординувати дію наземних сил з авіацією.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика.