Українці перерахували для армії 125,5 млн грн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

З цієї суми 118 млн грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України.

За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку української армії перераховано більше 29 млн 435 тис. грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ).

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Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 104,1 тис. дол. та 43,6 тис. євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок іноземної валюти на рахунках Міністерства оборони України склав 49,3 тис. дол. (гривневий еквівалент – 558 тис. грн) та 21,6 тис. євро (гривневий еквівалент – 332 тис. грн).