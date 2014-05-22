Спостерігачів просять не їхати на схід України без дозволу МВС

«У мене є прохання до керівників місії спостереження від іноземних державта міжнародних організацій - коли ви вирішите їхати в Донецьку і Луганську області, зв'яжіться з цього приводу з контактною особою у МЗС і МВС, щоб упевнитися, що в цій місцевості все буде безпечно для ваших людей», - сказав заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера.

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Він повідомив, що Центрвиборчком зареєстрував 19 місій від міжнародних організацій і стільки ж від іноземних держав. Зокрема, загальна кількість міжнародних спостерігачів становить 2785 осіб. Найбільше спостерігачів від іноземних держав надіслала Польща - 61, США - 38 і Литва - 31.

Що стосується міжнародних організацій, то найбільше представників на українські вибори прибуде від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - 1056, від організації ЕNЕМО - 382.