Черкащани розгорнули найбільший у світі прапор України

Як передає кореспондент УНІАН, під час акції «Одна єдина соборна Україна!» участь у розгортанні прапора взяло більше ста городян у вишиванках. Розгорнутий прапор вкрив майже всю Соборну площу. Кілька десятків людей із задоволенням пройшли під прапором, як під велетенським куполом. Наостанок акції у небо випустили кілька десятків білих голубів, які символізують мир у країні.

Читайте такожУ Севастополі випускники на останній дзвінок прийшли у вишиванках Національний Прапор розміром 40x60 метрів мандрує містами та символізує єдність України. Цього року прапор вже розгортали у Львові, Луцьку, Запоріжжі і в Умані. Сьогодні прапор привезли до Черкас, а відразу після акції його повезли до Миколаєва.

Довідка УНІАН. Найбільший прапор України був виготовлений ВМГО «Батьківщина Молода» і має розміри 60х40 метрів, а площа – 2400 кв.м. Прапор пошили у 2012 році до Дня незалежності. Прапор занесений у Книгу рекордів України.