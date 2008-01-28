Матвієнко назвав вчинок Луценка «ганьбою в квадраті»

09:35, 28 січня 2008
Політика
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Політик радить покаятися

Сутичка між міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і мером Києва Леонідом Черновецьким – це ганьба для обох чиновників. А те, що зробив глава МВС, - це "ганьба в квадраті". Таку думку висловив народний депутат з фракції "Наша Україна – Народна самооборона" (НУНС) Анатолій Матвієнко в інтерв`ю "Ера FM".

"Якщо той (Л.Черновецький) мав сміливість говорити якусь неправду і наклепницьку інформацію, то треба було подавати його до суду і судити", - вважає парламентарій.

Коментуючи дії Ю.Луценка, політик, зокрема, сказав: "Я думаю, що такого прецеденту немає, і повинна бути за це відповідальність. Якщо не буде відповідальності, очевидно, ми підемо далеко". "Панові Луценку треба зараз не розповідати, який він герой, а попросити вибачення у всіх громадян України і сказати, що це є помилка, і визнати цю помилку", - заявив А.Матвієнко.

При цьому він не вважає, що справа дійде до відставки міністра. "Врешті-решт, ми не повинні загострювати конфлікт. Якщо ми дійдемо до неймовірного загострення, такого тупого протистояння, то, безумовно, це спричиняє за собою відставку", - відзначив депутат.

"Я хочу щиро і одному, і другому сказати, що ми повинні розуміти, що на попелищі немає інтересу грати. Не доводьте ситуацію до цього. Вийдіть з неї. У цьому саме і є мужність", - переконаний парламентарій.

Нагадаємо, 18 січня після засідання РНБО між Ю.Луценком і Л.Черновецьким відбулася сутичка. 24 січня столична прокуратура порушила кримінальну справу за фактом даного інциденту за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України.

ЛігаБізнесІнформ

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