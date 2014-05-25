У Києві ряд виборчих дільниць продовжили роботу через високу явку виборців

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«Значна кількість громадян забажала виконати своє волевиявлення у вечірній час. У зв’язку з цим після 20.00 деякі територіальні комісії прийняли рішення продовжити роботу, впустивши бажаючих осіб у приміщення дільниць», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕкзит-пол: До Київради за списками проходять УДАР та ще 8 партій

Серед них: в Оболонському районі на вул. Богатирській, у Печерському - на вул. Темерязівській, у Солом’янському - на вул. Головко, поінформували в міліції.

Правоохоронці продовжують виконувати свої функції із забезпечення охорони громадського порядку. На цей час порушень не зафіксовано, підкреслюється в повідомленні.