ЦВК опрацювала 75% протоколів: Порошенко набрав 53,89%, Тимошенко — 13,13%

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі “Вибори”.

Згідно з опрацьованими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 53,89% голосів виборців, Юлія Тимошенко — 13,13%, Олег Ляшко — 8,49, Анатолій Гриценко — 5,42%, Сергій Тігіпко — 5,25%, Михайло Добкін — 3,29%, Вадим Рабинович — 2,3%.

Інші кандидати набрали менше 2% голосів.

Зазначимо, що така інформація з'явилась у системі “Вибори” станом на 13.50.

Загалом пораховано голосів 12 млн 976 тис. 611 виборців.