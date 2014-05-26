ЦВК опрацювала 75% протоколів: Порошенко набрав 53,89%, Тимошенко — 13,13%
15:11, 26 травня 2014Політика
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Центральна виборча комісія опрацювала 75,08% електронних протоколів дільничних виборчих комісій з результатами голосування на дострокових виборах президента України.
Три чверті бюлетенів опрацьовані / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі “Вибори”.
Згідно з опрацьованими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 53,89% голосів виборців, Юлія Тимошенко — 13,13%, Олег Ляшко — 8,49, Анатолій Гриценко — 5,42%, Сергій Тігіпко — 5,25%, Михайло Добкін — 3,29%, Вадим Рабинович — 2,3%.
Інші кандидати набрали менше 2% голосів.
Зазначимо, що така інформація з'явилась у системі “Вибори” станом на 13.50.
Загалом пораховано голосів 12 млн 976 тис. 611 виборців.
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